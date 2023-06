Ostatně už v první sezoně se senzačně probili až do finále a okamžitě se etablovali mezi těžkými vahami Západní konference. Letos se vyšplhali až na samotný vrchol. Ze všech týmů po expanzi to zvládli nejrychleji. A z trůnu sesadili Philadelphii, mezi jejímž vstupem do NHL (1967) a prvním Stanley Cupem (1974) uplynulo sedm let. (V případě Edmontonu, který začal hrát NHL v roce 1979 a triumfoval 1984, se v zámoří započítávají i sezony Oilers strávené ve WHA od roku 1972).