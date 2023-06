Marchessault získal Conn Smythe Trophy jako svou první cenu v kariéře

Kanadský hokejový útočník Jonathan Marchessault z Vegas získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off NHL a pro dvaatřicetiletého rodáka z Cap-Rouge je to vůbec první individuální cena v kariéře. Na premiérovém triumfu Golden Knights se podílel 25 body za 13 branek a 12 asistencí v 22 zápasech. Podělil se o pozici nejlepšího střelce play off s Němcem Leonem Draisaitlem z Edmontonu a v produktivitě skončil druhý o bod za spoluhráčem Jackem Eichelem.

Foto: Abbie Parr, ČTK/AP Jonathan Marchessault s Conn Smythe Trophy po triumfu ve finále Stanley Cupu.

Článek Marchessault je prvním nedraftovaným vítězem Conn Smythe Trophy od roku 1988, kdy ji získal Wayne Gretzky. Vstup do play off se mu úplně nevydařil a měl na kontě po sedmi zápasech jen dvě asistence. V dalších 15 duelech ale zaznamenal 23 bodů a z 13 gólů byly tři vítězné. Ve finále proti Floridě při výhře 4:1 na zápasy měl bilanci 4+4 a zakončil play off desetizápasovou bodovou sérií (8+7). Marchessault je jedním ze šesti hráčů, kteří jsou v kádru Golden Knights od vstupu do NHL v roce 2017. Dalšími jsou forvardi William Karlsson, Reilly Smith, William Carrier a obránci Shea Theodore a Brayden McNabb. Foto: Stephen R. Sylvanie, Reuters Jonathan Marchessault zvedá nad hlavu Stanleyův pohár. Vegas si jej vybralo v rozšiřovacím draftu z týmu letošního poraženého finalisty Floridy. Je klubovým rekordmanem v základní části v počtu branek (150), asistencí (198), bodů (348), gólů v přesilovkách (34), bodů v přesilovkách (86) a vítězných gólů (27). V play off vládne s počtem gólů (34) a bodů (71) a spolu s Karlssonem a Smithem odehráli všech 88 utkání Vegas ve bojích o Stanleyův pohár v historii. Brankářská senzace v NHL? Vyřazuje z něj ohromnej klid, chválí česká legenda v pořadu PříklepVideo : Sport.cz Stříbrný medailista z mistrovství světa Bratislavě z roku 2019 za 10 sezon v NHL za Tampu Bay, Floridu, kde se mimo jiné potkal ještě s legendárním Jaromírem Jágrem, a Vegas sehrál 556 utkání a nasbíral 418 bodů za 188 tref a 230 přihrávek. V play off si připsal v 95 duelech 72 bodů za 34 gólů a 38 přihrávek. Conn Smythe Trophy, o které rozhoduje Asociace profesionálních hokejových novinářů, se uděluje od roku 1965 a získalo ji 50 hráčů. Rekordmanem je se třemi vítězstvími brankář Patrick Roy (v letech 1986 a 1993 s Montrealem a v roce 2001 s Coloradem), dvakrát tuto cenu dostali Bobby Orr, Bernie Parent, Wayne Gretzky, Mario Lemieux a Sidney Crosby. NHL Rozhodnuto! Vegas se raduje ze zisku Stanleyova poháru Přehled vítězů Conn Smythe Trophy: 1965 - Jean Beliveau (Montreal Canadiens) 1966 - Roger Crozier (Detroit Red Wings)* 1967 - Dave Keon (Toronto Maple Leafs) 1968 - Glenn Hall (St. Louis Blues)* 1969 - Serge Savard (Montreal Canadiens) 1970 - Bobby Orr (Boston Bruins) 1971 - Ken Dryden (Montreal Canadiens) 1972 - Bobby Orr (Boston Bruins) 1973 - Yvan Cournoyer (Montreal Canadiens) 1974 - Bernie Parent (Philadelphia Flyers) 1975 - Bernie Parent (Philadelphia Flyers) 1976 - Reggie Leach (Philadelphia Flyers)* 1977 - Guy Lafleur (Montreal Canadiens) 1978 - Larry Robinson (Montreal Canadiens) 1979 - Bob Gainey (Montreal Canadiens) 1980 - Brian Trottier (New York Islanders) 1981 - Butch Goring (New York Islanders) 1982 - Mike Bossy (New York Islanders) 1983 - Billy Smith (New York Islanders) 1984 - Mark Messier (Edmonton Oilers) 1985 - Wayne Gretzky (Edmonton Oilers) 1986 - Patrick Roy (Montreal Canadiens) 1987 - Ron Hextall (Philadelphia Flyers)* 1988 - Wayne Gretzky (Edmonton Oilers) 1989 - Al MacInnis (Calgary Flames) 1990 - Bill Ranford (Edmonton Oilers) 1991 - Mario Lemieux (Pittsburgh Penguins) 1992 - Mario Lemieux (Pittsburgh Penguins) 1993 - Patrick Roy (Montreal Canadiens) 1994 - Brian Leetch (New York Rangers) 1995 - Claude Lemieux (New Jersey Devils) 1996 - Joe Sakic (Colorado Avalanche) 1997 - Mike Vernon (Detroit Red Wings) 1998 - Steve Yzerman (Detroit Red Wings) 1999 - Joe Nieuwendyk (Dallas Stars) 2000 - Scott Stevens (New Jersey Devils) 2001 - Patrick Roy (Colorado Avalanche) 2002 - Nicklas Lidström (Detroit Red Wings) 2003 - Jean-Sebastien Giguere (Anaheim Mighty Ducks)* 2004 - Brad Richards (Tampa Bay Lightning) 2005 - výluka NHL 2006 - Cam Ward (Carolina Hurricanes) 2007 - Scott Niedermayer (Anaheim Ducks) 2008 - Henrik Zetterberg (Detroit Red Wings) 2009 - Jevgenij Malkin (Pittsburgh Penguins) 2010 - Jonathan Toews (Chicago Blackhawks) 2011 - Tim Thomas (Boston Bruins) 2012 - Jonathan Quick (Los Angeles Kings) 2013 - Patrick Kane (Chicago Blackhawks) 2014 - Justin Williams (Los Angeles Kings) 2015 - Duncan Keith (Chicago Blackhawks), 2016 - Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins), 2017 - Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins), 2018 - Alexandr Ovečkin (Washington Capitals), 2019 - Ryan O'Reilly (St. Louis Blues), 2020 - Victor Hedman (Tampa Bay Lightning), 2021 - Andrej Vasilevskij (Tampa Bay Lightning), 2022 - Cale Makar (Colorado Avalanche), 2023 - Jonathan Marchessault (Vegas Golden Knights). Pozn.: Hvězdičkou jsou označeni hráči, kteří dostali Conn Smythe Trophy, ačkoli nevyhráli Stanleyův pohár. Příklep PŘÍKLEP: Nedoceněný český tvrďák! Za mě je jedním z nejlepších v NHL, přesvědčuje mistr světa

