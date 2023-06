Ostatní: Golden Knights rozšířili NHL jako 31. (a dosud předposlední) klub v sezoně 2017/18, od té doby jen jednou nepostoupili do play off; jsou prvním týmem z Vegas v zámořských profesionálních soutěžích; hned v premiérové sezoně postoupili do finále Stanley Cupu, v němž nestačili na Washington; historicky první gól Vegas vstřelil v zápase kempu nováčků Tomáš Hyka, za Golden Knights hrál i Tomáš Nosek a nyní je na soupisce Jiří Patera; klub vlastní konsorcium vedené podnikatelem Billem Foleym, generálním manažerem je Kelly McCrimmon; v této sezoně obsadilo Vegas v základní části druhé místo, v play off si postupně poradilo s Winnipegem (4:1), Edmontonem (4:2), Dallasem (4:2) a ve finále i s Floridou (4:1).