V NHL nasbíral Eichel za osm sezon v 476 zápasech 446 bodů za 180 branek a 266 asistencí. V play off se letos představil poprvé v kariéře. V roce 2015 získal na mistrovství světa v Praze a Ostravě bronz.

Rekord v jednom play off drží od roku 1985 legendární Wayne Gretzky, jenž v dresu Edmontonu nasbíral v 18 utkáních 47 bodů za 17 gólů a 30 asistencí. Jako jediný český hokejista ovládl produktivitu play off David Krejčí z Bostonu, jemuž se to podařilo dokonce dvakrát v letech 2011 a 2013.