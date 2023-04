Buffalo vedlo trefami JJ Peterky a Jordana Greenwaye 2:0, ale Rangers smazali ztrátu. Kontaktní gól vstřelil ve 33. minutě Kaapo Kakko, který doklepl ze vzduchu do branky Chytilovu dorážku. V čase 49:45 vyrovnal Adam Fox. Prodloužení rozhodl Jeff Skinner a hlavním postavou zápasu byl domácí brankář Devon Levi, který ve svém debutu v NHL zneškodnil 31 střel.

"Celý život jsem snil o tomhle momentu. Je úžasné, že se stal skutečností," rozplýval se jednadvacetiletý Levi. "Kluci přede mnou skvěle bránili, a proto jsem puky dobře viděl. Zápas jsem si užil, jen hodně rychle utekl," doplnil. Dokonce vyrovnal klubový rekord v počtu zásahů v poslední třetině, v níž zastavil devatenáct střel.

Buffalo stále živí naději na účast v play off, na poslední postupové místo, které drží ve Východní konferenci Pittsburgh, ztrácí pět bodů.

Winnipeg, na jehož střídačce zůstal David Rittich, si vypracoval v úvodních čtrnácti minutách náskok 3:0 a na začátku třetí třetiny vedl už 6:0. O branky se postaralo šest různých střelců, přičemž Kyle Connor, Blake Wheeler, Mark Scheifele, Dylan DeMelo a Nikolaj Ehlers dosáhli shodné bilance 1+1. Hosté zkorigovali skóre dvěma slepenými trefami v polovině třetí třetiny, jejich útočník Dominik Kubalík v utkání nebodoval.

"Dobře jsme napadali, to bylo nejdůležitější. Vybojovali jsme puky, hráli hodně v útočném pásmu a vytvářeli si šance," řekl Scheifele, který si 39. gólem v sezoně vytvořil v NHL nové maximum. "Tento výkon byl příklad toho, jak bychom chtěli hrát," uvedl kouč Winnipegu Rick Bowness.

Calgary mělo střeleckou převahu 41:20, ale dotahovalo ztrátu 0:2, 2:3 a 3:4. Zápas poslal Jonathan Huberdeau v 57. minutě gólem v přesilové hře do prodloužení, které rozhodl svou druhou trefou v utkání Tyler Toffoli. V dresu vítězů plnil Daniel Vladař roli náhradního brankáře.

"Bylo jen otázkou času, kdy se vrátíme do zápasu a vyhrajeme. Moc jsme to potřebovali," uvedl Toffoli. Díky jeho trefě zůstalo manko Calgary na Winnipeg dvoubodové. Oběma týmům zbývá odehrát do konce základní části šest utkání.

Na straně Vancouveru scházel Filip Hronek, jemuž kvůli poraněnému ramenu už skončila sezona. "Není žádný důvod, aby hrál," vysvětlil trenér Vancouveru Rick Tocchet absenci Hronka. "Kdybychom hráli play off, nastoupil by. Ale tohle není play off a hrát jej ani nebudeme. Alespoň má dost času, aby dostal rameno do perfektního stavu," doplnil.

Vejmelka si připsal prohru ve čtvrtém utkání za sebou. Český brankář inkasoval už po 83 sekundách hry, tečí jej překonal Joe Pavelski. Arizona ještě v první třetině otočila, obrat zařídili góly Jusso Välimäki a Connor Mackey.

Dallas ale od prostřední části přestřílel domácí 23:8 a jeho aktivita se promítla i do skóre. Vyrovnal Roope Hintz milimetrovou ranou z pravého kruhu a Jason Robertson vrátil hostům vedení střelou z mezikruží nad Vejmelkovu lapačku.

"Nemyslím si, že bych se přes obránce dostal, tak jsem přes ně vypálil. Měl jsem štěstí, že to prošlo," popsal vítězný gól Robertson, který v zápase nasbíral i tři asistence a překonal klubový rekord v počtu bodů za sezonu (42+53). Držel jej třicet let Mike Modano (33+60). V úvodu třetí třetiny se prosadil další tečí Jamie Benn a do prázdné branky zpečetil výhru Max Domi.