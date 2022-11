Situace u obou hokejistů byly odlišné. Brankáře Vaněčka znal díky kamarádovi, který má PR agenturu a zastupuje fotbalisty i hokejisty. „Čím více jsem ho vnímal na ledě, tak jsem si říkal, že by byl velmi dobrý, aby doplnil dvojici u nás. Mohl vyřešit to, s čím se potýkalo New Jersey v posledních letech v brankovišti," tušil Eliáš.

A tak napsal SMS zprávu manažerovi klubu, že by byl Vítek Vaněček dobrou volbou do budoucna. Ve Washingtonu mu končila smlouva, v klubu měl nějakou pozici. „Napsal jsem mu, že by mohl být nakloněný trejdu. V odpovědi od manažera přišlo, že souhlasí. A já jsem rád, že to celé dopadlo," dodala legenda New Jersey.

Případ Ondřeje Paláta byl podobný v tom, že v něm hrála roli opět jen SMS zpráva vedení klubu. Eliáš si s Palátem sám zahrál, a tak tušil z osobní zkušenosti, že by ho Devils potřebovali. „Opět následovala stejná reakce. A pak jednou přišel telefon od manažera, jestli můžu zavolat Ondrovi, aby byl připravený, že o něj Jersey mají eminentní zájem," popsal začátek námluv Paláta s klubem z New Jersey.

Svému krajanovi vykreslil, jak vše v New Jersey funguje. Nejspíš při tom nešetřil superlativy. „Manželka říkala, že jsem to popsal tak, že by žádný takhle oslovený hráč neváhal a do New Jersey se hrnul," usmál se Eliáš. Přiznává, že na první pohled nevypadá město zrovna přívětivě. „Když tam přiletíte, uvidíte rafinérie, bažiny, okolí není hezké," přiznal bývalý český reprezentant,

Stačí prý ale jet deset minut na západ a najdete tam lesy, spoustu zeleně. „Ondrovi jsem řekl, jak je tam život krásný. Plus jsem mu popsal, jakou pozici by mohl v týmu mít. Že může tým přehodit na správnou vlnu a vybudovat charakter týmu. Jsem rád, že to tak dopadlo," ulevilo se Eliášovi.

Palátovi v New Jersey přihrával roli mentora. Přitom sám Eliáš podobný krok v kariéře odmítl, když se měl stěhovat do Los Angeles. „Situace je jiná. Kluci jsou dneska v osmadvaceti letech veteráni. Po prvním kontraktu jsou to nejžádanější hráči. Na těch kontraktech je to vidět," popsal současnost v NHL s tím, že mladí kluci dostávají milionové smlouvy klidně na osm let. „Kluby jdou do rizika. Já do Los Angeles nešel, byl jsem zvyklý hrát play off. Nebyl jsem ready," vysvětlil Eliáš s tím, že kdyby nabídka přišla třeba v pětatřiceti letech, možná by se rozhodl jinak.

Martin Kézr, šéf sportovní redakce Práva a Sport.cz, se Eliášovi nediví. „Když bylo Patrikovi třicet, byla NHL postavená jinak. Když v hráči vidí talent, jdou do rizika a dají mu dlouhou smlouvu, aby neutekl. A někdy je to zmařená investice," konstatoval zkušený novinář.

Role mentora má ale pro mladé hráče význam dlouhá léta pořád stejný. „Chápu ten trend, ale role mentora, staršího rádce, je v týmu důležitá. Vzpomeňte si, jak byl Jirka Hrdina důležitý pro Jardu Jágra," zavzpomínal Kézr.