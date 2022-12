V historii se něco podobného dosud podařilo jen ve 14 případech Šestkrát to měl na svědomí fenomenální bostonský mazák Bobby Orr, který v sezoně 1971-72 nasbíral rekordních 139 bodů (37+102). Pětkrát překročil stobodovou hranici Paul Coffey, jednou to zvládli Denis Potvin, Al MacInnis a Brian Leetch, který to v sezoně 1991-92 zvládl za New York Rangers jako dosud poslední. (Mimochodem český bodový rekord obránce v NHL drží Tomáš Kaberle, který měl v sezoně 2005-06 67 bodů).

V minulé sezoně se ke stovce výrazně přiblížil kapitán Nashvillu Roman Josi, ale zastavil se na čísle 96. „Skvělý bek, který se ale v obranném pásmu moc nezdržoval. Jakmile jsme měli puk, hned vyrazil do útoku," popisoval v rozhovoru pro Sport.cz jeho bývalý spoluhráč brankář David Rittich.

Karlsson oslnil NHL v ottawském dresu v sezoně 2011-12, kdy poprvé vyhrál Norris Trophy pro nejlepšího obránce. A triumf zopakoval v ročníku 2014-15. Rychlé a nesmírně elegantní bruslení v kombinaci s přehledem a účinnou koncovkou dokázalo uhranout.

„Erik je výjimečný svým hokejovým IQ. Způsob, jakým bruslí, jak vidí spoluhráče. Vědět, kdy vystřelit, kdy přihrát, to prostě musíte cítit. Málokdo má takový cit," pochopil i jeho současný ruský spoluhráč Jevgenij Svečnikov.

Díky bývalému spoluhráči má Karlsson i příznivý vztah k Česku. S Milanem Michálkem si byli vzájemně na svatbách, jeho oblíbenou značkou piva je Staropramen. „Mám strašně rád Prahu a chtěl bych se tam ještě vrátit," řekl švédský zadák před pár lety v rozhovoru pro Sport. cz.

„Když jsem Erika viděl poprvé, tak jsem si říkal: Tenhle hubenej chce hrát NHL? A pak se z něj stal nejlepší bek v lize. Usnadňoval nám to, po jeho přihrávkách jsme jezdili sami na bránu," vyprávěl Michálek.

Karlsson ale opustil Ottawu i z osobních důvodů v roce 2018, když jeho manželka Melinda přišla o nenarozeného syna a později obvinila přítelkyni partnerova spoluhráče Mikea Hoffmana ze systematického obtěžování.

Nejslavnější rodák z vesnice Landsbro (při vší úctě k Johanu Franzénovi) se ale v Kalifornii dlouho nemohl dostat na ‚ottawskou úroveň', i když v červenci 2019 podepsal osmiletý kontrakt na 92 milionů dolarů, což z něj udělalo nejlépe placeného beka v historii NHL.

Karlsson měl být klíčovým faktorem při útoku na Stanley Cup, jenže v play off 2019 Sharks padli v konferenčním semifinále se St. Louis a od té doby o pohár nehráli. A začalo se mluvit i psát o kolosálním omylu generálního manažera Douga Wilsona. Na vině byly také vleklé Karlssonovy problémy s třísly a další zranění.

Kdo by ještě čekal renesanci obránce, který po třicítce vypadal jen jako stín svého já z úspěšných let? „Měl i osobní problémy. Ale v těch zápasech, co jsem letos viděl, byl skvělý. Zase dominuje," netají nadšení nejproduktivnější hráč v dějinách New Jersey Devils Patrik Eliáš.

Poslední předvánoční duel Sharks s Minnesotou (5:2) ukázal Karlssona v excelentní pohodě. Proti Wild zažil třetí čtyřbodový (1+3) večer sezony. „To bylo, co?" jásal kouč San Jose David Quinn. "Je výjimečný, neuvěřitelný. Když se na něj díváte, hraje jako ve videohře." O tom, že Karlsson překoná stovku, je jeho trenér přesvědčený.

„Určitě. Když zůstane zdravý, tak si to tempo udrží. Jeden z nejlepších hráčů v lize, nejen nejlepší bek," chrlil komplimenty Quinn.

V souboji o nejlepšího beka sezony je zatím největším Karlssonovým konkurentem Josh Morrissey z Winnipegu (6+33). Trenér San Jose má však jasno. „Proč Erik získal dvě Norris Trophy, není žádnou záhadou. Ale já vidím další trofeje," zahrál si na Sibylu Quinn.