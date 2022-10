"Měl jsem pocit, jako by se hodiny zastavily. Těch posledních pět sekund mi připadalo jako pětačtyřicet. Bylo to tak dlouhé," oddechl si pětadvacetiletý gólman s českou vlaječkou na zadní straně přilby.

V minulé sezoně Vladař naskočil za Calgary do 23 utkání, z toho 19 od začátku. V týmu je jasnou dvojkou za švédským finalistou Vezina Trophy Jacobem Markströmem. Od nového ročníku má ale kouč Darryl Sutter v plánu posílat Vladaře do hry aspoň jednou týdně. A klidně i do zápasu, který má pro Calgary vždycky mimořádný význam.

"S Markströmem máme výborný vztah, přejeme si. Je mezi námi zdravá konkurence. Rozhodně to není nic nevraživého. On si je vědom toho, co umí, a naopak je vstřícný, snaží se mi pomáhat. I před zápasem mi říká svoje postřehy a já se zase hrozně rád koukám na něj, když chytá. My si prostě všichni přejeme," líčil Vladař v loňském rozhovoru pro Sport.cz.