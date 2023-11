Kouč Výborný se při dotazu jen usmíval a hned věděl, která bije. „Dneska bych to možná neudělal, ale tenkrát ve mně bylo, že je to Kladno a zase nás porazí. A Petr je Kladeňák, možná se mi zdálo, že tomu nedává všechno, i když to byl a je poctivý kluk. Ale je to dilema, které trenér v hlavě má. On to bral jako křivdu, já se ovšem tak rozhodl. Mohu se mu omluvit, ale už to nevrátím,“ odpovídal František Výborný.

A přiznal, že kouč musí být i psycholog. „Vidíte, že v těch hráčích je to dlouho a trvá to. A i když už jsem nebyl zobák, tak je to také chyba trenéra, že to v tu chvíli nedomyslíte a hráč se vám může šprajcovat. Naštěstí Petr takový nebyl a úžasně nám to vracel,“ vzpomíná Výborný.

Příklep s Františkem Výborným a jeho synem DavidemVideo : Sport.cz

Jejich vztahy jsou ale v pořádku, což dokazuje, že jsou oba v pravidelném kontaktu a že Výborný bude koučem Sparty při exhibičním zápase ke 120 letům, který se odehraje 9. listopadu ve Sportovní hale Fortuna.

A i David Výborný zavzpomínal na své šrámy, které nosí v sobě. Tím jedním je kouč Pavel Hynek, jenž ho vedl na Spartě. „S Ručou nás posadil a to jsme měli něco za sebou. V tu chvíli jsme ho nesnášel. Taky jsme dostali dva blbé góly, ale říkal jsem: O.K. Stalo se mi to i v NHL.“

Když se po osmi letech rozhodl skončit v Columbusu, za který odehrál 543 zápasů, nedokázali v klubu moc pochopit, proč tak činí. „Jak jako tady hrát nebudeš?“ divil se kouč Ken Hitchcock.

„Synovi je osm let a já chci, aby chodil do školy v Česku. On to nemohl pochopit. A pak před celou kabinou řekl, že jsme si tu museli nechat jednoho veterána na posledních 20 zápasů, který se nechtěl nechat vyměnit, přitom se po sezoně vrací do Evropy. To jsem se musel jenom smát,“ vzpomíná Výborný.