Kvůli stresu nemohl na ledě dýchat a hrozil mu kolaps. Málek netají, že pomoc našel u psycholožky

Byla to od něj ve studiu Sport.cz upřímná a osobní zpověď, možná pro mnohé i překvapivá, protože veřejně mluvit o psychickým potížích se pořád „nenosí“. A zvlášť je nečekáte u usměvavého 21letého muže.

„Já jsem to ale musel začít řešit, protože se to dostalo do stadia, kdy to nebylo vůbec příjemné a už to zasahovalo do profesního života. A tak jsem zažádal o klubovou psycholožku a musel s ní v angličtině, což pro mě bylo na začátku těžké, řešit, co se mi děje v životě a na ledě, že mám problémy s dýcháním,“ popisuje Málek. „Do dvou měsíců jsem se toho zbavil. Když ale přijde něco v životě, například mi minulý rok umřel kamarád, tak se to zase všechno vrátilo. Jedno dvě sezení v týdnu ale pomohou, pak je člověk čistý a může se soustředit na práci.“

Vše – jako u spousty jiných lidí – odstartovaly covidové časy. U Málka pak především šampionát hráčů do 20 let, který na konci roku 2021 hostila Kanada, jenže který kvůli virové situaci byl předčasně ukončen.

„Bylo to tam všechno hektické, stresové. Pak ho zrušili, později nám zrušili i let domů a já byl z toho vyhrocený. Do toho jsme měli s bývalou přítelkyní problémy doma, že jsme se nepohodli. Všechen ten stres se ve mně nabaloval a já se neměl kde uvolnit. Tak to začalo házet error a šlo to do dýchacích cest. Nemohl jsem v noci spát, jel jsem do nemocnice, kde mi zjistili, že mám vysoký tlak. A že je to z toho stresu.“

Jenže v prvoligovém Vsetíně trable víc neřešil, přestože líčí: „V zápasech jsem tam byl na hraně kolapsu, protože se člověk necítí dobře a nemůže dýchat. Bylo to hrozné.“

Příklep s Jakubem MálkemVideo : Sport.cz

Navíc přišel přestup do finského klubu Ilves Tampere a on věřil, že se přes léto vše zklidní. Že pomůže změna prostředí, zbaví se stresu a zase bude dobře. „Jenže začala sezona a ve druhém zápase v Lahti jsem měl fakt štěstí, že jsem nezkolaboval. Půl třetiny jsem viděl jen černo a moc si odtud nepamatuji. Dostal jsem šest gólů a pět z toho bylo blbých, že jsem u nich byl pozdě. Jak jsem nemohl dýchat, byl jsem zmatený a motala se mi hlava, tak jsem v tom zápase nebyl mentálně.“

To byla blikající kontrolka, protože definitivně pochopil, že jestli se to „zopakuje, tak to už neustojí.“