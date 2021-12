„Bohužel, tyhle hity jsou pořád součástí naší hry... Jak to teď je, dva kluky týdně odvezou na nosítkách? To není pro náš sport dobré," povzdechl si obránce Colorada Erik Johnson, který označil hit na Mac Donalda za „docela děsivý".

„Možná ten zákrok byl čistý. Viděl jsem to jen z jednoho úhlu. Je to ale hodně nešťastné, ať už to bylo v rámci pravidel, nebo ne. Fyzická hra je ale součástí tohoto sportu," dodal kouč Avalanche Jared Bednar.