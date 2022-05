DeSmith už si nezachytá, Pittsburgh musí spoléhat na brankářskou trojku

Hokejisté Pittsburghu přišli do konce play off NHL o brankáře Caseyho DeSmithe. Třicetiletý gólman se zranil v úvodním utkání bojů o Stanleyův pohár s New York Rangers a v pátek se podrobil operaci břišního svalu. Oznámil to trenér Mike Sullivan. Pro DeSmithe skončila předčasně sezona hned při jeho premiéře v play off.

Foto: Adam Hunger, ČTK/AP Brankář Pittsburghu Casey DeSmith v akci.Foto : Adam Hunger, ČTK/AP

Článek Mimo hru je kvůli zranění v dolní části těla už od poloviny dubna obvyklá brankářská jednička Penguins Tristan Jarry. Pittsburgh tak nyní musí spoléhat na Louise Dominguea, který nastoupil v základní části jen do dvou zápasů. V play off NHL si třicetiletý Kanaďan do této sezony zachytal jen jednou. Nyní nastoupil v posledních dvou utkáních Penguins. Nejprve dochytal za DeSmithe zápas, v němž Pittsburgh zdolal Rangers 4:3 v třetím prodloužení. V druhém duelu série Domingue nezabránil porážce 2:5. Třetí utkání se hraje dnes. NHL Pastrňák opět hrdinou v NHL! Skórovali také Kämpf a Palát

Reklama