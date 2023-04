Rangers vedli v jedenácté minutě 3:0, přičemž druhý gól připravil Chytil. Český útočník zajel s pukem do pásma a přihrál jej doprava na Kaapa Kakka, který se prosadil střelou ke vzdálenější tyči.

Calgary zvítězilo ve Winnipegu 3:1. Oba kanadské kluby, které bojují v Západní konferenci o poslední místo do play off, mají nyní stejně bodů. V lepší pozici jsou ale stále i přes prohru Jets, protože jim chybí odehrát do konce základní části ještě čtyři zápasy.