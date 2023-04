Mužstvo sídlící v Kanadě vyhrálo Stanley Cup naposled v roce 1993, kdy to zvládl Montreal. Některý z kanadských týmů si pak šestkrát zahrál finále, ale na pohár si už nesáhl. Letos si dělají naděje v Torontu a v Edmontonu, jako třetí by je měl v play off doplnit někdo z dvojice Winnipeg-Calgary. Ale na vyřešení tajenky si asi počkáme až do posledního hracího dne základní části.

Jets ale můžou nadávat jen sami sobě. Ještě na konci ledna se sápali na vrchol Západní konference, v únoru se však začali propadat a teď zachraňují situaci na poslední chvíli. Jenže ani domácí prostředí jim v noci na čtvrtek štěstí nepřineslo. Jak napsal deník Winnipeg Sun hrát proti Calgary vedeném koučem Darrylem Suterem, bylo jako 'snažit se pozřít kaktusový salát, v němž zálivku nahradil motorový olej'.

„Během hry se toho dělo hodně. A pak se děla spousta věcí mimo hru, protože všichni byli nažhavení," prohlásil obránce Jets Nate Schmidt. Hokejky v obličeji, krosčeky, každých pár přerušení skrumáže a potyčky.

Foto: John Woods, ČTK/AP Saku Maenalanen (vpravo) v potičce s Milanem Lučičem z Calgary

„Radši bychom hráli delší dobu v pěti proti pěti," mrzelo kouče Winnipegu Ricka Bownesse. „Když v takovém zápase musíte šestkrát do oslabení, střílíte se do vlastní nohy. Takhle hrát prostě nechceme. Ale někdy je to těžké nenechat se unést."

Winnipeg přitom šel do vedení v přesilovce zásluhou Kylea Connora. Zlomové momenty pak přišly ve druhé třetině, když domácí Mark Scheifele a Pierre-Luc Dubois neproměnili přečíslení a Calgary z rychlého výpadu srovnalo na 1:1.

Duboisovi se ale nelíbilo, že ho brankář Flames Jacob Markström po kolizi v brankovišti bouchl zezadu do hlavy a jel si to se švédským gólmanem vyříkat. Markström ale na kanadského útočníka ještě stříkl vodu z lahve.

Pierre-Luc Dubois and Jacob Markstrom 👀 (🎥: @Sportsnet)pic.twitter.com/XZlRAuP5o3 — Hockey Night in Canada (@hockeynight) April 6, 2023

„Nezdálo se mi, že mě bouchl do zátylku. Ta voda mi byla úplně jedno. Je to prostě voda. Piju ji, sprchuju se, jako každý jiný. Někdy ale musíte dostat ránu do hlavy, abyste si zahráli přesilovku," řekl Dubois, kterého napadl u mantinelu obránce Chris Tanev a rozpoutala se hromadná potyčka, po níž měli Jets početní výhodu. Ale nenaložili s ní dobře.

„Mohli jsme to řešit mnohem líp," mrzelo Duboise, který v závěru ještě rozvířil vášně zákrokem na Rasmuse Anderssona. To už ale Winnipeg prohrával o dva góly. „Pořád jsme pod čarou postupu. Jediné, co jsme udělali, že jsme se k Jets přiblížili," prohlásil ovšem tradičně strohý kouč Flames Sutter.

Calgary do konce základní části hraje ještě ve Vancouveru a následně doma s Nashvillem, který s tříbodovou ztrátu na kanadské duo také ještě živí naději na postup. Končí se San Jose.

Pierre-Luc Dubois gets 2 for boarding on Rasmus Andersson. Clean or dirty hit? 🤔 pic.twitter.com/N8ZXevZyQL — Tim and Friends (@timandfriends) April 5, 2023

Winnipeg se utká doma rovněž s Predators a Sharks. Pak ale musí ještě do arén těžkých vah z Minnesoty a Colorada.