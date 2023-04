Novinář Marek Burkert, který se na Sport.cz specializuje na NHL, vzpomíná na příhody, které slýchával třeba od Tomáše Plekance, současného hráče Rytířů Kladno. „Vyprávěl o tom. Noční přejezdy, to byla velká škola. Ale bylo to dvacet let zpátky," konstatuje žurnalista.

Někteří hráči jsou navíc opakovaně povoláváni z farmy do NHL a za pár dní třeba zase putují zpět do AHL. Českým rekordmanem je v tomhle směru Jakub Lauko, kterému se to za poslední týdny stalo hned šestnáctkrát. „Providence naštěstí od Bostonu není daleko, je to jako když jedeš z práce. Nemusíte ani měnit bydliště, nebyl na hotelu," upozorňuje Burkert. „Stát se to mně, asi by doma nebyli rádi," směje se Radim Zohorna. „Ale nevím, jak to Laukič měl. Občas se to dělá tak, že vás pošlou papírově dolů, ale zůstáváte s týmem."