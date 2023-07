Kapitán reprezentačního výběru do 18 let, kterého o start na juniorském světovém šampionátu připravilo zranění, je odchovancem Liberce. V dresu Bílých Tygrů v minulém ročníku debutoval v extralize a odehrál celkem 24 zápasů, ve kterých si připsal dvě asistence.

"Ze začátku jsem si to úplně neuvědomoval, ale po kempu, který jsem v Los Angeles absolvoval, se mi otevřela realita a ty pocity jsem naplno docenil. Beru to jako skvělou novou příležitost, které se do budoucna budu snažit co nejlépe držet," uvedl Dvořák na libereckém webu.