Český obránce vzdává boj o NHL, následuje kroky dvou svých krajanů

Blanenský rodák a odchovanec brněnské Komety se jediných dvou startů v nejslavnější hokejové lize světa dočkal loni na podzim. Trvalé místo v kádru Maple Leafs, kteří jej draftovali v roce 2018 jako 149. v celkovém pořadí, ale nezískal a po devíti dnech se tehdy vrátil zpátky do AHL.

„Finská liga je jednou z nejlepších v Evropě a Lahti je jedním z nejlepších týmů v soutěži. Z rozhovorů s trenérem (Tommim Niemeläm) bylo jasné, jak moc se organizace stará o své hráče, a to na ledě i mimo něj. Pro mě i mou rodinu to byl jeden z největších důvodů, proč jsme se rozhodli připojit k Pelikánům," uvedl Král pro oficiální klubové stránky.

„Krále pozorujeme už několik let. Je to ofenzivní obránce zdatný s pukem, který přináší více zkušeností zejména do naší hry ve speciálních formacích," komentuje sportovní ředitel Lahti Janne Laukkanen příchod Krále, jenž ve své kariéře odehrál 89 zápasů v extralize za Kometu. Dvakrát startoval na juniorském světovém šampionátu.