„Jak se říká kanadský hokej, ruský hokej, a český hokej a švédský hokej. Tak i u těch brankářů tím, že už dneska díky internetu, videím, televizi, jak je to propojené a můžeme všichni vidět každého každý den, dochází ke smazávání rozdílů," tvrdí legendární gólman.

A to i přesto, že v minulé sezoně jich zasáhlo do hry hned osm, což je dosud rekord. Na začátku aktuální sezony jich je zatím šest, avšak jasnou jedničkou je zatím jen Karel Vejmelka v Arizoně a zřejmě se to dá říct také o momentálně zraněném Petru Mrázkovi v Chicagu.