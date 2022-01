RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Kauza Bohemky? Nepříjemné věci si má vedení s hráči vyříkat, sám jsem to zažil

Do startu jara sice zbývají necelé dva týdny, stejně bych dneska chtěl víc probrat komunikaci klubů s hráči. Poslední případ má na triku Bohemka, která už nepočítá s brankářem Le Giangem a zkušeným Vackem. I mně se stalo v Olomouci, že mi najednou, z ničeho nic přeřadili do béčka. Vím, jak se ti kluci cítí, a apeluji na kluby. Je to sice nepříjemný, říkat hráčům takové věci, fotbalistu to zabolí, ale zpětně si vyhodnotí, že to bylo určitě lepší řešení. Všechno je o komunikaci, a i díky ní se buduje důvěra v celém fotbale.