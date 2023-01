Tisíc zápasů za Boston odehrálo před Krejčím šest hokejistů včetně jeho bývalého spoluhráče Zdena Cháry a stále ještě parťáka Patrice Bergerona. Klubovému pořadí vévodí legendární obránce Ray Bourque (1518 zápasů). Jakmile se do této společnosti zařadil prvním střídáním Krejčí, dočkal se po 37 sekundách potlesku téměř 18 tisíc diváků ve vyprodaném hledišti TD Garden vestoje a také aplausu spoluhráčů na střídačce.

Nejlepší tým ligy Boston měl i díky jeho přispění zápas od začátku pod kontrolou. V páté minutě otevřel skóre zblízka Pastrňák po Zachově krásné nahrávce, Krejčí si připsal druhou asistenci. Ještě do první přestávky nabil Krejčí Zachovi do jízdy a bylo to 2:0. Ve 24. minutě zvýšil Brad Marchand a jen o 46 sekund později se po Krejčího nahrávce prosadil znovu Zacha, jenž byl vyhlášen druhou hvězdou utkání.