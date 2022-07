„Slafkovský měl raketový progres, to se málokdy vidí. Pokaždé, když přijede do nároďáku, zdá se mi větší a větší," tvrdí asistent generálního manažera slovenské reprezentace Oto Haščák. „Miro Šatan mu říkal, že je gorilí mládě," směje se bývalý reprezentant a někdejší dlouhodobý skaut NHL. Slafkovský má oficiálně 192 centimetrů a 99 kilogramů. O devět centimetrů menší a devět kilo lehčí Wright by to s ním někde u mantinelu neměl snadné.