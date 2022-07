Trochu ano, ale to asi k takové události patří. Do Montrealu odlétám s rodiči už v úterý. S mnoha týmy už jsem měl pohovory online, teď mě jich čeká ještě několik přímo na místě. Otázky jsou stále podobné. Týmy se o mě zajímají, za což jsem rád, tak snad na ně dělám dobrý dojem.

Je možnost, že po draftu zůstanu v zámoří a hned se připojím na kemp. Vzal jsem si s sebou brusle a hokejky, ale třeba je jen odvezu zpátky. Je to opravdu náročné a neobvyklé léto, takové jsem ještě nezažil. Nevím jak trénovat ani kdy půjdu na led. Chci se stále udržovat v kondici. Proto zůstávám furt v zápřahu a snažím se co nejvíc nabrat fyzičku.

I když to bylo moje doposud největší zranění, snažil jsem se tím netrápit. Prostě se to stalo, a hlavně jsem se chtěl vrátit ještě silnější. Šel jsem na operaci a maximálně se soustředil na rehabilitaci. Měl jsem kolem sebe super lidi, kteří se o mě starali a stihl jsem se vrátit na závěr sezony.

Naskočit jste chtěl do čtvrtfinále play off extraligy, jenže Plzeň vypadla už v předkole.

Byla to pro mě další rána. Chtěl už jsem hrát a všem ukázat, že jsem zdravý a v pohodě. Takže byla naprostá paráda, že jsem dostal pozvánku do reprezentace. Byla to odměna za nepříjemné měsíce, kdy jsem se vracel na led. Příprava se mi povedla, ale rozhodně jsem nečekal, že se dostanu až na mistrovství světa. Samotný šampionát už tedy tak povedený nebyl. Ukázal mi, co ještě musím zlepšit. Jestli chci hrát v NHL, potřebuju zapracovat hlavně na defenzivní činnosti a síle.