"Zklamal jsem vás a je mi to opravdu líto. Ačkoliv toto chování po požití alkoholu neukazuje to, kdo skutečně jsem, musím za to převzít odpovědnost. Moje činy mě připravily o šanci dělat to, co miluji - hrát profesionální hokej. Doufám, že s přihlášením do asistenčního programu NHL/NHLPA dostanu potřebnou pomoc a zajistím, že už nikdy takovou chybu neudělám," uvedl Galchenyuk.