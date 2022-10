Gólmanovi v NHL ruply nervy! Zezadu ostře sestřelil Kubalíkova spoluhráče

Tohle je prostě unfair! Hokej je kontaktní sport a o tvrdé střety v něm není nouze, ale co je moc, je příliš. Napadnout soupeře zezadu je podlé a zákeřné a přesně to udělal gólman Anaheimu John Gibson, který krosčekem do zátylku sestřelil útočníka Detroitu Adama Erneho. Za své chování si vysloužil 2+2 minuty a v následném oslabení inkasoval rozhodující branku zápasu.

Foto: Rick Osentoski, Reuters Gólmanovi Ducks Johnu Gibsonovi ruply nervy. Foto : Rick Osentoski, Reuters

Hráči Anaheimu jsou z dosavadního průběhu sezony frustrovaní. Na svém kontě mají pouhé tři body a aktuálně jim patří čtrnáctá příčka v tabulce Západní konference. Prohráli čtyři zápasy po sobě a proti Detroitu chtěli černou sérii zlomit. Krátce po polovině první třetiny za vyrovnaného stavu 1:1 ale došlo k potyčce gólmana hostí Gibsona a s útočníkem domácích Ernem. Gibson odehrával puk za brankou, když k nim dojel dotírající Erne. Gólman mu nejprve uštědřil šťouch levým loktem do brady, což dosud klidného útočníka lehce popíchlo. John Gibson is not a happy camper 😳 pic.twitter.com/HzUIoRpzZK — Gino Hard (@Ginohard_) October 24, 2022 Následně došlo k lehkému osekávání z obou stran a konflikt mohl být zažehnán. Jenže následně Erne clonil brankáři ve výhledu při akci svých spoluhráčů, když v tom devětadvacetiletému brankáři ruply nervy a svého nicnetušícího soupeře tvrdým krosčekem do zátylku složil k zemi. Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu. Gibson za své chování obdržel dva dvouminutové tresty, zatímco sedmadvacetiletý spoluhráč Dominika Kubalíka obdržel jen menší trest za sekání a Detroit tak hrál přesilovku. V ní se po přihrávkách Kubalíka a Filipa Hronka prosadil David Perron a postaral se o vedoucí trefu na 2:1, která se později ukázala jako rozhodující. Rudá křídla nakonec i díky tříbodovému přispěvku Kubalíka (1+2) zvítězila 5:1.