"Cítím se opravdu dobře, i když moc nedovedu popsat proč. Do mužstva jsem rychle zapadl, vyhovuje mi systém," líbí se Kubalíkovi, třetímu nejlepšímu nováčkovi sezony 2019-20. V tandemu s chicagským kapitánem Jonathanem Toewsem tehdy sypal gól za gólem a jako jediný z 'prvoročáků' se dostal na 30 branek.

V dalších dvou sezonách už to bylo slabší i vzhledem k Toewsově zdravotní absenci a nevalným výkonům celého týmu. Přesto Kubalík v dresu Blackhawks zaznamenal celkem 62 gólů. Nový kontrakt mu ale nabídnut nebyl a hledal příležitost na volném trhu.

"Myslím si, že jsme tým dost vylepšili. Těší mě, že jsme vyřešili některé důležité potřeby. A teď doufám, že předvedeme naši lepší tvář," prohlásil Yzerman, který z volného trhu přivedl osm nových tváří a do funkce kouče usadil bývalého asistenta Tampy Dereka Lalondea.

Před pár dny nový trenér Red Wings dával Kubalíka za příklad, jak rychle se hráč může v týmové hierarchii vyšvihnout. Původně se s plzeňským odchovancem počítalo do třetí formace. Sezonu začal ve čtvrté, ale i vzhledem ke zranění Tylera Bertuzziho a osobním problémům Jakuba Vrány teď exceluje vedle Dylana Larkina a Lucase Raymonda v elitní lajně. "Hraje skvěle, velmi efektivně. Ať postavíme Dominika v sestavě kamkoli, dokáže se prosadit. To je ohromně cenná vlastnost," chválil Lalonde.

Proti Ducks Kubalík napálil v přesilovce do branky puk po ideální pobídce Oskara Sundqvista, asitence zaznamenal také v početní převaze. "Přesilovky nám fungují. Hlavně jsme nevymýšleli v nic složitého, ale odhadli jsme správný moment na zakončení. V jednoduchosti je síla," pousmál se nejproduktivnější detroitský hráč.

Klub, který v letech 1991-2016 pětadvacetkrát v řadě postoupil do play off (a získal čtyři Stanley Cupy - 1997, 1998, 2002, 2008), se za posledních šest let ani jednou neobjevil mezi postupující osmičkou. Yzermanovi už docházela trpělivost a v létě se odhodlal k dramatičtějším změnám, což je pro Kubalíka jen dobře.