Americký útočník měl potíže delší dobu. "Jak Jake zvyšoval intenzitu přípravy na sezonu, bylo zřejmé, že jeho zranění se nevyřešilo způsobem, který by byl pro něho a Penguins uspokojivý. Proto jsme se rozhodli, že operace bude nejlepší," uvedl generální manažer Kyle Dubas.

V roce 2017 vyhrál s Penguins Stanley Cup. Naposledy se však Pittsburgh do play off neprotlačil a skončila tak jeho série 16 sezon, v nichž o pohár ve vyřazovacích bitvách pokaždé usiloval. Do nového ročníku vstoupí Pittsburgh 10. října utkáním proti Chicagu.