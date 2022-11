Thompson v minulé sezoně nastřádal 38 gólů a v létě podepsal s Buffalem sedmiletou smlouvu na 50 milionů dolarů. O Halloweenu ukázal, že by to neměly být peníze vyhozené z okna. Zatím ale ještě hraje se starým kontraktem na 1,4 milionu ročně.

Buffalo už by to moc potřebovalo. V play off hrálo naposled v roce 2011, jedenáctiletá pauza v bojích o Stanley Cup je aktuálně nejdelší ze všech klubů NHL. Poslední sérii vyhrálo dokonce až v roce 2007. Sabres své příznivce rok co rok uvádějí do stavu očekávání, které posléze pravidelně střídá hořké zklamání. Přestavba týmu se nedařila, což odnesli generální manažeři Tim Murray a Jason Botterill. Poslední dva roky je ve funkci Kevyn Adams.