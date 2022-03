RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Pokuty v Baníku padat nebudou, vím, co zabere. Reprezentaci ve Švédsku věřím

Šokující vítězství Karviné v derby s Baníkem bylo pro mě událostí kola. Nečekal jsem ani to, že Plzeň ztratí body v Jablonci, spíš mi přišlo, že tam gól zase nějak dotlačí. Nestalo se a Slavia už je zase o bod za Viktorkou. Manko stáhla i Sparta, která vyhrála v Mladé Boleslavi, a trenér Pavel Vrba si pochvaloval, že měl tým celý týden klid na trénink. Hlavní pozornost se už ale teď soustředí na reprezentaci a její barážový zápas ve Švédsku. Věřím, že to dobře dopadne. Český fotbal by podobný výsledek moc potřeboval.