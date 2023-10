Andersson srazil úderem loktem do hlavy těsně před koncem pátečního zápasu Laineho, který se snažil trefit od vlastní modré čáry prázdnou branku Calgary. Od rozhodčích dostal švédský hráč trest na pět minut a do konce utkání. NHL uvedla, že do výše disciplinárního trestu se promítla síla úderu a také fakt, že do konce zápasu zbývalo pár sekund.