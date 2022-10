Hokejisté Detroitu se nejméně měsíc musejí obejít bez Bertuzziho

Hokejisté Detroitu se na čtyři až šest týdnů budou muset obejít bez útočníka Tylera Bertuzziho. Druhý nejproduktivnější hráč týmu z minulé sezony se zranil v nedělním vítězném utkání na ledě New Jersey (5:2). Bertuzzi zápas nedohrál poté, co jej při bránění střely trefil puk do pravé ruky. Klub diagnózu nezveřejnil, hráčovu dlouhodobou absenci vysvětlil zraněním v horní části těla.

Foto: Rick Osentoski, Reuters Hokejista Detroitu Red Wings Tyler Bertuzzi v utkání s Montrealem Canadiens.Foto : Rick Osentoski, Reuters

V přípravě na dnešní domácí zápas Red Wings s Los Angeles obsadil Bertuzziho post v první útočné řadě Dominik Kubalík. V nedělním zápase na jeho místě naskakoval jiný český útočník Petr Vrána, ten ale proti Kings nenastoupí z osobních důvodů, oznámil klub. Bertuzzi v minulé, životní sezoně zaznamenal v 68 zápasech základní části 62 bodů a 30 gólů, lepší byl v týmu jen Dylan Larkin (69 a 31). V lize dosud sedmadvacetiletý Kanaďan odehrál 276 zápasů a nastřádal 189 bodů (84+105). Ve dvou odehraných zápasech v této sezoně stihl jednu asistenci.