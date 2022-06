Třiašedesátiletý Tortorella naposledy v NHL trénoval Columbus v sezoně 2020/21. V minulosti také vedl New York Rangers, Vancouver nebo Tampu Bay, se kterou v roce 2004 vyhrál Stanleyův pohár.

Pro Philadelphii je Tortorella už šestým trenérem za posledních deset let. Flyers ve dvou uplynulých sezonách nepostoupili do play off a od roku 2012 ve vyřazovací části vyhráli jen jednu sérii.