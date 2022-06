„Jde o velmi nečekané rozhodnutí ze strany NHL. Stanley Cup s sebou vždy přináší speciální příběh, který umožňuje dětem sdílet radost se svými blízkými. Kdysi NHL také nechtěla, abych přivezl pohár do Moskvy. Ale to je můj domov, kde žijí moji příbuzní," vzpomíná 64letý Fetisov, že i na konci devadesátých let, kdy získal Stanley Cup dvakrát s Detroitem, si musel dupnout.

„Přestože je liga slabá na to, aby se zbavila všech hvězdný Rusů a nadále je aktivně podporuje... Je to jen obchod, nic osobního. Ovečkinové, Kučerovové a Vasilevští přinášejí (pro NHL) spoustu peněz. Co to je, když ne pokrytectví? Bill Daly (zástupce komisionáře NHL) navíc potvrdil, že ruští a běloruští hráči budou k dispozici v blížícím se draftu," zakončuje autorka.