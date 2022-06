Garpenlöv zažil ohromné fiasko na loňském MS, když se pod jeho taktovkou Tre Kronor vůbec poprvé nedostali do play off. Reputaci si nenapravil ani na olympiádě v Pekingu, z níž odjel bez medaile. Na letošním MS přišel další výbuch ve čtvrtfinále. Seveřané vedli nad do té doby nevýraznou Kanadou už 3:0, ale nakonec padli 3:4 v prodloužení.