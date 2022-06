Odměna za titul? Tady končíš! Došla mi slova, když mi to oznámili, přiznává český brankář

Färjestadu pomohl k titulu ve švédské lize třemi vychytanými nulami v play off. Když tedy brankář Dominik Furch tři dny po zisku zlata mířil do kanceláře manažera týmu, měl za to, že se s klubem z Karlstadu, do něhož zamířil loni v říjnu z Plzně, domluví na nové smlouvě. Místo toho však přišel šok. 32letému rodákovi z Prahy bylo oznámeno, že končí, protože klub se už před startem vyřazovacích bojů domluvil s Kanaďanem Tomkinsem. „Když mi to oznámili, došla mi slova,“ přiznává Furch v rozhovoru pro Sport.cz.

Odměna za titul? Tady končíš. Hokejový brankář Dominik Furch hledá nové angažmáVideo : Sport.cz

Článek Už vás nečekaný konec ve Färjestadu přebolel? Dozvědět se pár dnů po titulu takovou zprávu, bylo hrozně nepříjemné překvapení. Nezbylo mi ale nic jiného, než to přijmout. Říkám si, co víc už jsem pro novou smlouvu mohl udělat!? Bral jste to jako nespravedlnost? Jako podraz? To jsou asi silná slova. Manažer klubu mi vysvětloval, že potřebovali udělat brzké rozhodnutí ještě před začátkem play off. Když jsme pak vyhráli titul, zmínil se mi, že to bylo jeho nejtěžší a asi dost špatné rozhodnutí. Jenže v tu chvíli už s tím nešlo nic dělat. Idag ses vi på torget kl. 16:00 då firandet och underhållningen börjar. Vid kl. 17:00 tar vi emot våra guldhjältar! MOT TORGET!!! 💚🤍💚 pic.twitter.com/7ueu7kv0NY — Färjestad BK (@farjestad_bk) May 13, 2022 Jak probíhaly oslavy titulu, na který Färjestad čekal jedenáct let? Byly krásné. Druhý den po titulu jsme v Karlstadu měli velkou akci na náměstí, které bylo plné fanoušků. Budu na to dlouho vzpomínat. Foto: farjestadbk.se Dominik Furch se zlatou medailí za triumf ve švédské hokejové lize s Färjestadem.Foto : farjestadbk.se Celý tým na náměstí dorazil se zlatými helmami na hlavách... Ve Švédsku je tradicí, že vítězný tým dostane zlatou helmu. Nám je dali hned po posledním zápase, kluci v nich po závěrečné siréně už skákali na led. Je to hezká tradice a vzpomínková věc, která mi titul bude celý život připomínat. Rýsuje se nějaké nové angažmá? Chtěl bych ještě zůstat v zahraničí. Ve Švédsku, eventuelně ve Švýcarsku. Nějaký kontakt tam je, na stole k podpisu ale zatím nic nemám. Pořád jsem ve fázi čekání. Vysněnou destinaci nemám, ideální by byla dvouletá smlouva. Ale ve Švédsku se nám s rodinou líbilo, měl jsem vůli tam pokračovat. Nic nám tam nescházelo. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Färjestad BK (@farjestad_bk) Návrat do extraligy není ve hře? I k tomu jsem otevřený. Kdyby přišla nějaká zajímavá nabídka z Česka, hodně bych ji zvažoval. Mám dva syny a už se chci usadit na jednom místě. Poslední čtyři roky jsme s rodinou pořád měnili adresu. Dokdy byste chtěl mít jasno? Klid a jistotu angažmá bych chtěl mít co nejdřív. Vím ale, že kvůli válce na Ukrajině je v evropských soutěžích větší přetlak. Ostatní Brankář Furch po zisku titulu ve Färjestadu nebude pokračovat Vyjednávací pozici máte po podařeném play off ve švédské lize více než dobrou... Taky se na to takhle dívám. Sezona dopadla na výbornou, v play off to bylo perfektní. Svoji práci jsem odvedl a teď je to na agentovi. Jak se nyní připravujete na další sezonu? Zatím je to o nabírání kondice, takže individuálně s kondičním trenérem. Mám v plánu i speciálnější brankářské tréninky v tréninkově-diagnostické centrum HTC Praha. V závěru přípravy pak do toho zapojím i led. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Dominik Furch během tréninku hokejové reprezentace.Foto : Vlastimil Vacek, Právo Co vy a reprezentace? Naposledy jste se v ní objevil před rokem a půl, teď vás kouč Kari Jalonen neoslovil, protože jste ve Švédsku skončil sezonu pouhý den před startem MS... Naprosto chápu a dalo se počítat, že takhle narychlo mě trenéři nebudou chtít povolávat. Ale reprezentaci beru jako ocenění své práce. Máte v hlavě, že za dva roky proběhne MS v Praze a Ostravě? Zahrát si na domácím šampionátu by bylo krásné. Bude záležet jen na mých výkonech. Evropské ligy Furch vychytal Färjestadu titul ve švédské lize

