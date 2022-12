Sedlákův odchod potvrdil zámořským novinářům trenér Flyers John Tortorella, jenž už českobudějovického rodáka vedl před lety v Columbusu. "Rozhodl se odejít domů. Je to dobrý chlap, bude nám chybět. Znám ho hodně let a měl by to vysvětlit on. Myslím, že není vhodné, abych to vysvětloval já," řekl Tortorella.