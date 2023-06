Mičkova v posledních týdnech provázela podivná pověst. Nechtěl se bavit se skauty, vůči jiným se choval přehlíživě, arogantně. Až vzniklo podezření, že si odměřeným vystupováním plánuje modelovat příští působiště podle svého přání. Navíc je tu jeho platný kontrakt s Petrohradem v KHL do sezony 2025-26. Tohle všechno Flyers věděli. A stejně do toho šli.

„Je pro mě důležité dokončit cíl, který pro mě měl můj táta. A to je vyhrát Stanley Cup," vzpomněl s pomocí překladatele Mičkov na svého otce, jenž za nevyjasněných okolností zemřel v Rusku letos v dubnu ve věku 51 let. Na pódiu Bridgestone Areny ruský moloděc nevypadal jako neproniknutelná záhada, ale jako cílevědomý mladík, který udělá všechno, aby Flyers za pár let zase útočili na nejvyšší mety.