Celkem 71 bodů za 28 gólů a 43 asistencí. Nečas si vylepšil osobní rekordy v nejslavnější soutěži světa ve všech těchto statistikách. „Bylo to fajn. Jsem spokojený. Tím spíš po té předcházející sezoně. Základní část byla vážně dobrá. Z týmového i individuálního hlediska," pochvaloval si 24letý forvard.

V play off přidal dalších sedm bodů, ale Hurikánům vystavila v boji o Stanley Cup stopku Florida. „Týmově jsme to nezvládli. Myslím, že je pak celkem jedno, jestli vypadnete v prvním kole, nebo neuspějete ve finále. Každý chce dojít pro Stanley Cup, jinak to play off nelze brát jako úspěšné," pokračoval Nečas.

A tak doufá, že se nejprestižnější trofeje dočká v příštím ročníku. „Cíl je jasný. Vidiny a cíle máme právě takové, protože tým budeme mít i nadále dobrý. Chtělo by to se dostat do finále a tam to pak nějak urvat," usmál se rodák z Nového Města na Moravě. A kdyby Carolina vypadla brzy, neváhal by přijet na domácí mistrovství světa.

„Každý, kdo bude zdravý a bude moct, tak samozřejmě rád přijede. Reprezentovat na domácím šampionátu je speciální. Věřím, že sestava bude silná," mínil.

Především se ale chce kvalitně připravit na nový ročník, v němž bude hrát i o novou smlouvu. „Je mi 24 let, pořád se v létě můžu posouvat a dál zlepšovat. Dal jsem si jen kratší volno, strávil jsem deset dnů dovolené na Mauriciu a zbytek času jsem trávil doma s rodinou a kamarády, které jsem neviděl celou sezonu," popisoval Nečas s tím, že už je zpátky v tréninku.

A rozhodně se nešetří. „Bolí mě nohy, protože máme vytrvalostní běhání na delší vzdálenosti. Buď je to hodina v kuse, nebo třeba na atletickém okruhu pět patnáctistovek po sobě. Do toho posilovna. Celkově jsou ty začátky těžší, ale jak se do toho dostanu, tak je to v pohodě," vysvětloval odchovanec Žďáru nad Sázavou a bývalý hráč brněnské Komety.

Inspirací je pro něj především nejlepší český hráč současnosti David Pastrňák, který ho jako jediný z Čechů předčil v bodování NHL i v anketě Zlatá hokejka.

„Dělá všem radost a je velká motivace pro nás ostatní, kteří jsme na podobné úrovni, ale o obrovský kus před námi je Pasta. Tolik gólů jako on asi nikdy nedám, ale můžu třeba sbírat víc nahrávek. Pořád mám co vylepšovat a chci, aby byl progres vidět každou sezonu," vykládal Nečas a ještě chválil hvězdného útočníka Bostonu.