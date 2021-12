Hokejový smutek. NHL definitivně ruší účast na olympiádě

NHL se rozhodla odložená utkání naplánovat do původně třítýdenní únorové pauzy, kterou měla mít kvůli olympiádě. Nyní musí vedení soutěže ještě dokončit jednání s Mezinárodním olympijským výborem, ale zářijová dohoda umožňuje zrušit účast v Pekingu do 10. ledna bez finanční pokuty.

Útočník Steve Stamkos, kapitán Tampy Bay, který by pravděpodobně na ZOH reprezentoval Kanadu, vyjádřil určité roztrpčení. „Vyrůstal jsem ve snu o zisku Stanley Cupu a mně se to podařilo. Také si moc přejete reprezentovat svou zemi a vyhrát zlatou olympijskou medaili. To je ale zřejmě něco, co nebudu mít šanci udělat," přiznal pro web The Athletics.