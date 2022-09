„Kličky před bránou, otočky... Ono se to taky někdy nepovede. Když trenér stojí na střídačce, má (v daný moment) co dělat, aby nespolknul žvýkačku, protože musí mít strach. Když to Jiříčkovi dojde v hlavě, trenéři mu vysvětlí, co od něj chtějí a on k tomu přidá tu nevyzpytatelnost, kterou má v sobě, tak to může být ideální. Potřebuje ale rok, aby se (v zámoří) otloukl a pak do toho (NHL) skočil," prohlásil autor Břitvy na Sport.cz.