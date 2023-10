V přípravě si Jiříček připsal ve čtyřech zápasech dva body za asistence. Loni ve stejné počtu měl jednu přihrávku. V soutěžních duelech play off ještě nebodoval. Za Cleveland v AHL nasbíral v 55 utkáních 38 bodů za šest tref a 32 asistencí.

Na MS dvacítek se podílel na úspěchu sedmi body za tři branky a čtyři asistence v sedmi duelech. Byl vyhlášen nejlepším obráncem turnaje a dostal si i do All Star týmu. Na konci sezony se zařadil i do přípravy národního celku, ale o účast na druhém MS jej připravilo zranění.