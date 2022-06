Kadri se zranil ve třetím zápase konferenčního finále s Edmontonem, kde jej přistrčil zezadu Evander Kane a narazil rukou do mantinelu. Zdravotní problémy se obzvlášť v play off tají, ale kouč Colorada Jared Bednar prozradil, že brzy poté zamířil kanadský útočník na operaci. Po ní začal s tréninky bez hokejky, s hokejkou, postupně přidal puk a zkoušel lehce střílet. Kadri odmítl upřesnit, nakolik je zdravotně v pořádku, jen řekl, že dost na to, aby mohl nastoupit.

"Mám to teď s emocemi jako na horské dráze," řekl Kadri, jehož start se začal řešit v posledních dvou dnech. "Myslel jsem si, že jsem skončil. Měl jsem jen velmi malou naději a teď tady sedím. Je to neuvěřitelné. Kvůli tomuhle makáte celý život. Jsem nadšený, že jsem zpátky v kabině a že jsem mohl hrát," doplnil útočník, který se za třináct sezon v NHL probojoval s Torontem a Coloradem maximálně do druhého kola.

Pochybnosti se vznášely i kolem jeho vítězného gólu ze 73. minuty. Colorado využilo toho, že soupeř dostřídával, brankář Darcy Kuemper rychle rozehrál na Artturiho Lehkonena, který vyslal na zteč Kadriho. Kanadský útočník přebruslil Michaila Sergačova, natlačil se před branku a překonal Andreje Vasilevského střelou pod horní tyčku, kde se puk zasekl a nevypadl ven. Zdálo, že gólman Tampy ztlumil kotouč mezi rukou a tělem, i proto se pár sekund nikdo neradoval.

"Hned jsem si myslel, že je to gól, ale Vasilevskij mě zmátl. Rozplácl se v brankovišti a říkal jsem si, že má asi puk někde ve výstroji. Následovala chvilka zmatků a potom jsem viděl, jak všichni spoluhráči naskákali na led, tak jsem věděl, že jsem si to myslel správně a že je to gól," popsal situaci Kadri. Kuemper, jemuž kryl záda Pavel Francouz, se stal prvním brankářem v historii NHL, který si ve finále připsal asistenci u trefy v prodloužení.

Po zápase si ještě trenér Tampy Bay Jon Cooper postěžoval, že branka neměla platit. Neupřesnil proč, ale mluvil v emocích a tiskovou konferenci brzy ukončil. Zřejmě si myslel, že hrálo Colorado u vítězné branky v šesti. "Vůbec nevím, proč to řekl a proč by se gól neměl počítat. Trochu mě to znejistělo. Ale puk prokazatelně skončil v brance. Konec příběhu," reagoval Kadri.

Nekončí ale ještě finálový příběh, ve kterém může Colorado přerušit nadvládu Tampy Bay a sesadit ji z trůnu, na který se usedla v předchozích dvou sezonách. Ve prospěch Avalanche mluví i statistiky - v historii NHL otočil ve finále stav 1:3 jen jeden tým, a to Toronto před osmdesáti lety.