"Operace jen odložila moje rozhodování. Byl jsem na pár magnetických rezonancích a tam mi řekli, co mám a co nemám dělat. To je vše, co k tomu můžu říct," prohlásil Bergeron, který v neděli získal rekordní pátou Selkeovu trofej pro nejlépe bránícího útočníka zámořské soutěže.