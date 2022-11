Den díkůvzdání je ale i pro hokej docela významný. Podle historických statistik 75 procentům týmů, které jsou v tento den na pozicích pro play off, už vyřazovací boje neuniknou. To musíte být ve Winnipegu spokojení, ne?

Asi jo, ale víme, že jsou věci, na kterých musíme pracovat, místa, kde se musíme zlepšit. Rozhodně nejsme stoprocentní a nemáme začátek jako Boston. Je potřeba makat a dál se rvát. Kluci, co tu byli loni, lovili týmy, které byly před nimi v tabulce. Teď je to naopak, to my jsme ta kořist a nás budou lovit mužstva ze spodnějších pater. Bude to nová zkušenost a musíme si dát pozor na věci, které jsme nevyřešili nejlíp.