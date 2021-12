Nejlepší hráč juniorského šampionátu do 20 let Zegras nabral ve 26. minutě u zadního mantinelu puk, přehodil brankáře Ukko-Pekka Luukkonena a pohotový Milano ze vzduchu klepl kotouč do sítě. Střelec si přitom dával moc velký pozor, aby neměl hokejku nad úrovní horní tyčky. Při výhře 2:0 to byl dokonce gól vítězný!