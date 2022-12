Konec si nepřipouští. Šance, že v této sezoně nastoupím, je ale velmi malá, přiznal Voráček

Nevypadá to dobře. I když do konce základní části NHL zbývají ještě více než čtyři měsíce, útočník Columbusu Jakub Voráček už do ní kvůli komplikacím po otřesu mozku s vysokou pravděpodobností nezasáhne. "Šance, že v této sezoně nastoupím, je velmi malá," prohlásil sám Voráček při pondělním setkání s novináři v aréně Blue Jackets.

Foto: Michaela Říhová, ČTK Jakub Voráček na archivním snímku z června 2022.Foto : Michaela Říhová, ČTK

Článek Už více než měsíc absentuje 33letý útočník kvůli otřesu mozku. Osudným se mu stal souboj s Drydenem Huntem z Colorada při listopadovém zápase Global Series v Tampere. Při souboji o puk inkasoval Voráček ránu hokejkou do obličeje. České křídlo utrpělo otřes mozku a jeho příznaků se stále nemůže zbavit. Že je situace neutěšená, připustil s obavami i generální manažer Blue Jackets Jarmo Kekäläinen. "Jake má za sebou během kariéry několik zranění hlavy. Po tom posledním mu lékaři doporučili, ať si dá chvíli pauzu, aby zjistil, zda příznaky, které má, odezní až do té míry, že mu jeho stav umožní vrátit se a zase hrát. Neočekáváme, že by se mělo vše vyřešit v blízké budoucnosti. A dáme Jakeovi tolik času, kolik jen potřebuje," sdělil Kekäläinen. Jakub Voracek gives a status update at today's media avail. 🎥 https://t.co/GO1FlQLFHc pic.twitter.com/BLHH0LBROv — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) December 5, 2022 V zámoří se dokonce objevily spekulace, že Voráček ukončí kariéru, což ale bývalý reprezentační kapitán v pondělí odmítl. "Samozřejmě se budu snažit, abych se pokusil o návrat, ale může to být dlouhý proces. Zatím to nevidím tak, že bych v blízké budoucnosti hrál, ale udělám všechno, co bude v mých silách, abych se zkusil vrátit na led," řekl Voráček. S 806 body(223+583) je nyní třetím nejproduktivnějším českým hráčem v historii NHL. S 1058 starty je sedmý. Smlouvu s Blue Jackets má ještě na příští sezonu.