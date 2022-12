„Všechno, co vypálí, jde do brány. Dlouho víme, že má skvělou střelu. Teď ji naplno využívá a konečně to vidí i ostatní," chválil Hronka švédský spoluhráč Lucas Raymond. Český hokejista od státního svátku 17. listopadu skóroval ve čtyřech zápasech v řadě, což před ním u Red Wings dokázala jen trojice beků, včetně slovutného Nicklase Lidströma.