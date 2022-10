Necelé čtyři měsíce po triumfálním tažení Avalanche za pohárem odstartovala nová sezona NHL. A úřadující šampioni do ní vstoupili výhrou 5:2 nad Chicagem.

„Dnešek byl hodně speciální," líčil Francouz v rozhovoru pro Sport.cz z denverské kabiny. „Bylo to v americkém stylu. Všechno krásně zorganizované a měl jsem co dělat, aby mi neukápla slza. Bylo to hodně příjemné," netajil 32letý gólman, který před pár dny převzal i prsten pro vítěze Stanley Cupu. „Je nádherný, památka na celý život. Budu ho střežit jako oko v hlavě," slíbil Francouz, který si při vyvěšování banneru zase připomněl památné momenty.

Sestřih utkání Colorado Avalanche - Chicago BlackhawksVideo : sntv

„Vybavil jsem si, jak Landy (kapitán Gabriel Landeskog) dostal pohár poprvé do ruky a věděl jsem, že za chvilku se s ním budu moct poradovat taky. A ty pocity se vrátily. Je super, že ta vlajka pod stropem je. A bude tam navěky jako památka."

Foto: Jerome Miron-USA TODAY Sports, Reuters Pavel Francouz v dresu Colorada během přípravného duelu NHL s Dallasem.Foto : Jerome Miron-USA TODAY Sports, Reuters

Po hektickém létě, kdy slavil se Stanley Cupem a fanoušky i v rodné Plzni, už je ale Francouz rád, že mu začne sezonní režim. Colorado do nového ročníku vstupuje opět v roli favorita. I když se rozloučilo s gólmanem Darcym Kuemperem, nebo útočníky Andre Burakovskym a Nazemem Kadrim. Ostatně i obránce Jack Johnson přijel za bývalými spoluhráči při ceremoniálu už v dresu Chicaga.

„Ta síla je ale pořád srovnatelná s tím, co jsme měli předchozí rok. Záleží na nás, jak budeme k tomu přistupovat. Ale hlad tu je, nikdo nic nevypustí," pochvaloval si Francouz výborný start, který Colorado mělo proti Blackhawks. Potvrdit ho může v noci na pátek na žhavé půdě v Calgary, mj. i proti Kadrimu. To by měl Rusa Alexandra Georgijeva nahradit mezi tyčemi Colorada právě český brankář.

„Bylo jasné, že si zachytáme každý jeden zápas, když hrajeme dvě noci po sobě ještě s cestou. Pak bude záležet, jak se bude týmu dařit," řekl Francouz o interním souboji o post jedničky s novým spoluhráčem, který přišel z Rangers.