„Davidovi by nemělo nic bránit, aby předváděl výborné výkony," řekl pro Sport.cz nejproduktivnější hráč historie New Jersey Devils Patrik Eliáš. A Pastrňák ho hned v sezonní premiéře vzal za slovo.

„Vidím ho každý den na tréninku. Je to prostě hráč světové třídy. Je to šílené. Ten kluk nemá žádný strop. Pořád se zlepšuje," podivoval se Krejčí, který svůj návrat do sestavy Bruins po ročním působení v Olomouci oslavil třemi body. Po Pastrňákově průniku bekhendem dloubnul puk pod horní tyčku a v 57. minutě utnul washingtonské naděje na zvrat.