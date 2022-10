Po přihrávce Pastrňáka zvýšil Taylor Hall ve 26. minutě na 3:0, ještě ve druhé třetině ale Washington snížil na 2:3. Boston uklidnila v 57. minutě česká řada. Po rychlém přechodu do útoku se do úniku dostal Pastrňák, který sice neuspěl, ale z dorážky se prosadil Krejčí. Výhru zpečetil do prázdné Hampus Lindholm.