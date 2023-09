Kubalík a Palát se trefili v přípravě na NHL

Přípravné zápasy před NHL: Florida - Nashville 5:2, Florida - Nashville 5:0, Montreal - New Jersey 2:4, New Jersey - Philadelphia 6:0 Branky: 2. Palát, 4. Haula, 5. Thompson, 6. Holtz, 22. Meier, 51. McLeod. Vítek Vaněček za New Jersey odchytal 40 minut, z 11 střel neinkasoval a úspěšnost zásahů měl 100 procent, Toronto - Ottawa 3:4 v prodl. (2:3, 0:0, 1:0 - 0:1) Branky: 11. Cowan, 17. Blandisi, 60. Marner - 17. a 64. Chychrun, 2. Jarventie (Kubalík), 7. Kubalík, Winnipeg - Edmonton 5:0. Colorado - Vegas 3:2 Jiří Patera za Vegas odchytal 28 minut a 11 sekund, inkasoval jednu branku z 11 střel a úspěšnost zákroků měl 90,9 procenta. Calgary - Seattle 3:5 (1:1, 1:2, 1:2) Aleš Stezka odchytal za Seattle 20 minut, inkasoval jednu branku z pěti střel a úspěšnost zákroků měl 80 procent. Seattle - Calgary 2:3 po sam. nájezdech. Daniel Vladař odchytal za Calgary celý zápas, inkasoval dvě branky z 37 pokusů a úspěšnost zásahů měl 94,6 procenta.

